Chi raccoglierà l'eredità di Osimhen? Il Napoli ha un preferito. Smentite su un altro nome

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Mattino di oggi spiega i dettagli della missione olandese per gli uomini dello scouting di Maurizio Micheli, destinato a restare nell’area sportiva del nuovo Napoli con l’arrivo del ds Giovanni Manna dalla Juventus: oggi saranno a Rotterdam per assistere al match tra Feyenoord e Ajax. Osservati speciali: l’attaccante Gimenez e il difensore centrale Hancko.

In Olanda gioca l'obiettivo numero uno per l'attacco

Santiago Gimenez potrebbe diventare il successore di Osimhen. Il che non vuol dire che l’affare è fatto o che si farà. Ma il messicano con passaporto italiano, 21 gol in stagione, è nel mirino di mezza Europa dopo il boom di questa stagione. È uno dei baby-crac, con i suoi 22 anni. Servono, per strapparlo alla concorrenza, almeno 45 milioni di euro. Insomma, tra Hancko e Gimenez, il Napoli potrebbe versare parte dei 120 milioni che entreranno a giugno per la cessione di Osimhen.

Bivio per Osimhen, di certo non arriverà Broja al suo posto

Il nigeriano, spiega oggi il quotidiano partenopeo, si trova a un bivio: PSG o Chelsea. Con i parigini molto più avanti: perché i londinesi vorrebbero inserire nell’operazione una pedina di scambio (non Lukaku, che al Napoli non interessa) ed è Armando Broja, ora in prestito al Fulham.