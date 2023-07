Chiavelli piomba a Castel di Sangro: indizio per la firma di Osimhen?

Lo evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa notare un dettaglio non trascurabile che riguarda Osimhen.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Oggi comincia una settimana fondamentale per il rinnovo, il prolungamento biennale, fino al 2027, di cui Adl ha parlato la prima volta alla presentazione di Garcia anticipando un po’ al buio il futuro". Lo evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa notare un dettaglio non trascurabile che riguarda Osimhen.

"Dall’epoca, poi, incontri su incontri con l’agente del centravanti, Roberto Calenda. E non è mica finita qui: ieri il manager di Osi è arrivato a Castel di Sangro per definire gli ultimi aspetti, sistemare qualcosa e chiudere. E ancora ieri, all’Aqua Montis di Rivisondoli, il quartier generale del Napoli in Abruzzo, è piombato anche Andrea Chiavelli, l’uomo dei contratti. Domenica è sempre domenica. Che attesa, quanta: lo champagne è già in ghiaccio".