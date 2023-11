Ci sono quattro indizi schiaccianti: il gruppo è con Mazzarri

Il Corriere dello Sport scrive del grande impatto avuto sullo spogliatoio dal nuovo tecnico

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Un lecito dubbio e una certezza hanno accompagnato il grande ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli, sabato con l’Atalanta, vittoria per 2-1 e il bacio del principe azzurro georgiano trasmesso in mondovisione". Il Corriere dello Sport scrive del grande impatto avuto sullo spogliatoio dal nuovo tecnico, individuando quattro indizi che testimoniano l'efficacia avuta sulla squadra.

Il dubbio: quante ore avrà dormito, il signor nuovo allenatore, dopo tanta adrenalina ritrovata? La certezza: in tre giorni di lavoro con il gruppo al completo ha già rubato il cuore alla squadra, mica soltanto a Kvara, e poi gli ha restituito l’anima facendo innamorare di nuovo i tifosi. Lo ha svelato la prestazione di Bergamo, al netto di tutti gli aspetti da migliorare o cancellare definitivamente dopo la gestione di Garcia, e poi lo hanno confermato le parole dei giocatori: Di Lorenzo ha detto che ha toccato i tasti giusti e ha restituito serenità; Elmas ha aggiunto che in un amen ha fatto qualcosa d’incredibile; Anguissa è arrivato venerdì dopo due partite (intere) con il Camerun e sabato ha giocato probabilmente la migliore della stagione; e Khvicha ha consacrato l’idillio. Primo comandamento onorato: il gruppo è con Mazzarri.