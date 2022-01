Circa 25 no vax tra i calciatori di Serie A, ma ancora niente obbligo vaccinale

Servirebbe una legge ad hoc per l'obbligo vaccinale per i giocatori di Serie A e al momento questa strada non sembra essere stata presa in considerazione. Il vaccino però sarà fortemente caldeggiato, considerando che al momento, chi non ha ricevuto nemmeno una dose, può giocare ma non può né viaggiare né pernottare negli alberghi oltre che negli spogliatoi. Sono circa 25 i giocatori in Serie A che ancora non si sono vaccinati e che rappresentano un problema per le varie società dopo gli ultimi regolamenti nazionali per le norme anti-Covid. A riportarlo è Il Corriere della Sera.