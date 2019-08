Clamorosa indiscrezione de Il Giornale: "Il Milan ci prova per Icardi!"

Il Giornale di questa mattina riporta una suggestione di mercato che riguarda Milan e Inter, con i rossoneri che sarebbero tentati da chiedere Mauro Icardi ai cugini. Il giocatore vuole restare a Milano e su questa voglia punterebbe la dirigenza milanista. In questo modo, le due squadre meneghine guarirebbero i rispettivi mali e Marotta riuscirebbe anche nell'intento di non rinforzare una diretta concorrente per il titolo con buona pace di Juventus e Napoli.