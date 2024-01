Clamoroso Corbo: "Tudor non è ancora del Besiktas e per Mazzarri fiducia non è infinita"

"La franchigia scade anche per lui". Per Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, Mazzarri è in bilico e De Laurentiis pensa ancora a Tudor

Nel suo editoriale, Corbo scrive: "Mazzarri si è fermato alle prime scosse? Il Napoli non ha gamba né fluidità di gioco. Errori puerili sotto porta, riflessi appannati e scarsa autonomia di risorse. Non basta ricadere nelle proteste e nei lamenti, si deve creare un filone emotivo e tattico nuovo. Domenica con il Torino e in casa con la Salernitana le prossime. Il semaforo segna ormai giallo. Tudor non è ancora d’accordo con i turchi del Besiktas e questo conferma le asperità del croato ancora disoccupato. De Laurentiis dà fiducia a Mazzarri dopo aver imposto un check-up negli studi romani (esito negativo) e lo assiste con lunghe affettuose telefonate".