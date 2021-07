Clamoroso Gazzetta: "Spalletti ha chiesto ad ADL di riprendere Bakayoko"

Il Milan ha praticamente chiuso il colpo Olivier Giroud ma continuerà comunque a parlare con il Chelsea per un altro obiettivo di mercato: Tiemoue Bakayoko. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i rossoneri dovranno però battere la concorrenza del Napoli, visto che proprio in questi giorni Luciano Spalletti ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis di confermare Bakayoko. E il club azzurro si è rifatto sotto con Marina Granovskaia. Nelle prossime settimana ci saranno nuovi contatti, con il centrocampista che dovrebbe comunque tornare a giocare in Serie A, al Milan o al Napoli.