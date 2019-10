Clamoroso Gazzetta, la moviola: "Non era rigore, c'è fallo di Llorente! Ecco perché non è intervenuto il Var"

Per La Gazzetta dello Sport non è rigore quello negato da Giacomelli al Napoli su contatto tra Kjaer e Llorente. Nella sua moviola, il quotidiano scrive: "Lo spagnolo finisce a terra su una fortissima marcatura di Kjaer ma è lui a commettere fallo per primo con un gomito altissimo dietro la testa del giocatore dell’Atalanta con cui lo tira giù. La chiamata difficilissima di Giacomelli che non concede il rigore al Napoli è corretta e il parapiglia che ne consegue è amplificato dal gol del pareggio che scaturisce dall’azione successiva. Il Var non interviene perché l’arbitro fa la sua valutazione e non si tratta di un «chiaro ed evidente errore» come da regolamento".