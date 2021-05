Clamoroso Mazzoleni: al Vigorito era in jeans e non con divisa da arbitro

Non solo gli errori arbitrali col rigore negato. C’è un dettaglio colorito che ha irritato il Benevento domenica e non è piaciuto nemmeno al designatore Rizzoli. Mazzoleni, scrive La Gazzetta dello Sport, si sarebbe presentato in sala Var a Benevento in jeans, senza indossare i consueti abiti di rappresentanza dell’Aia. I campani hanno letto la cosa come una totale mancanza di rispetto