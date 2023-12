Clamoroso Supercoppa: la prima edizione con Final Four può essere anche l'ultima

Secondo quanto riferisce Tuttosport, i club hanno inserito una clausola a loro favore per tornare alla sfida a gara secca

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con Napoli-Fiorentina il 21 gennaio prenderà il via la prima Supercoppa Italiana con la formula Final Four che vede protagoniste anche Inter e Lazio, che si sfideranno il giorno dopo. La finale, invece, è in programma il 22 gennaio. Ma la prima edizione con la formula delle Final Four potrebbe essere anche l’ultima.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, i club hanno inserito una clausola a loro favore per tornare alla sfida a gara secca e si può attivare fin dalla prossima edizione con buona pace della Lega Serie A che ha sempre ritenuto il cambio di formula indispensabile per accrescere appeal e ricavi. Il motivo è da ricondurre alle nuove formule di Champions, Europa League e Conference con più partite garantite.