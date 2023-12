Clamoroso Supercoppa: si giocherà in stadi comparabili alla nostra Lega Pro

A tal prorosito scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport

I club coinvolti nella Final Four di Supercoppa sono molto infastiditi per la gestione dell'evento. A tal prorosito scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Anche se l’argomento non è all’ordine del giorno, la Fiorentina oggi in Lega si farà sentire. Lo stadio dell’Al-Shabab, individuato per le semifinali, secondo la Viola e gli altri club, non è adeguato alle varie necessità: ha appena 16 mila posti e in Italia sarebbe comparabile a un impianto da Lega Pro. Con il King Fahd Stadium (60.000 posti) in ristrutturazione, la Spagna giocherà le tre gare della sua Supercoppa (semifinali e finale) tutte nella casa dell’Al-Nassr di Ronaldo, che contiene 25 mila anime.

Agli italiani farebbero giocare lì solo la finale. Per quale motivo? Non ci sarebbero poi impianti di allenamento sufficienti per le 4 squadre. I centri sportivi individuati (Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Shabab e Al-Riyadh) non hanno tutti lo stesso standard di qualità e sono parecchio distanti dalle strutture ricettive; con il traffico di Riyad, è un fattore da considerare. I manti erbosi, tra l’altro, sono ritenuti «inaccettabili» al punto che i club si dicono pronti a inviare degli agronomi per valutarli.