Classifica della sfortuna, in Serie A il Napoli non ha rivali

Nella speciale classifica dei pali/traverse il Napoli non teme (per ora) rivali in ambito nazionale, mentre a livello continentale solo il Manchester City ha fatto meglio. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive dei 9 legni tra pali e traverse colpiti dagli azzurri in campionato, record assoluto nella nostra serie A mentre il City è a 15 in Premier League. Azzurri sfortunati anche in Champions con cinque legni colpiti in quattro incontri disputati: