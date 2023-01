Classifiche a confronto: +8 Napoli, -1 Milan! Crollo Fiorentina, +6 Juventus

Più sei per la Juventus di Max Allegri, saldo positivo per le due romane. Ecco il dato.

Classifiche a confronto dopo 18 giornate di Serie A. Il Napoli capolista ha otto punti in più rispetto alla scorsa stagione. Saldo leggermente negativo per il Milan, mentre l'Inter ha sei punti in meno rispetto allo scorso campionato. Più sei per la Juventus di Max Allegri, saldo positivo per le due romane. Ecco il dato.