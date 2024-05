Col Bologna per l'ultimo obiettivo rimasto, ma la squadra avrà "voglia di non prendere gol"?

Il Napoli riceve il Bologna rivelazione e dopo una stagione fallimentare deve aggrapparsi all'ultimo obiettivo rimasto

Fonte: di Antonio Gaito per Tmw

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli riceve il Bologna rivelazione e dopo una stagione fallimentare deve aggrapparsi all'ultimo obiettivo rimasto, l'ottavo posto utile per salvare un posto in Europa con la Conference League ed evitare i preliminari di Coppa Italia ad agosto. Considerando le ultime prove della squadra di Calzona in cui è stata sempre raggiunta nel finale, denotando poca cattiveria nei momenti cruciali e mancanza di "voglia di non prendere gol" come disse il tecnico del Napoli prima della sfida alla Roma attaccando la squadra, è difficile immaginare un Napoli che possa avere un sussulto d'orgoglio e per la prima volta anche la cornice di pubblico del Maradona ne risentirà. Peraltro se fuori casa in qualche modo il Napoli resta il quarto rendimento del campionato, in casa invece i partenopei hanno collezionato più psico-drammi che vittorie e sono addirittura 15esimi per punti raccolti tra le mura 'amiche'.

Il ritorno di Kvara

Il Napoli potrà contare sul recupero del georgiano, assente ad Udine. Dopo giorni di rumors dalla Francia, sul desiderio di Luis Enrique di sostituire proprio con Kvaratskhelia il partente Mbappè, il georgiano partirà titolare nel tridente e dovrà trascinare il Napoli prima di capire se si sbloccherà il rinnovo. Il primo incontro tra il club ed il suo agente è stato interlocutorio ed in questo senso l'inserimento del Psg non faciliterà le cose al presidente De Laurentiis.

Le scelte di Calzona

Ieri stop per Mario Rui, resta out Raspadori che non è ancora pronto oltre all'infortunato Zielinski. Calzona dovrebbe confermare Olivera a sinistra e Cajuste in mediana, preferito a Traoré nel terzetto con Lobotka ed Anguissa. In attacco, con Kvaratskhelia, nessun dubbio su Osimhen e Politano mentre in difesa dovrebbe rientrare Juan Jesus al fianco di Rrahmani con Di Lorenzo a completare la linea difensiva.