"Col Brescia la grinta vista col Liverpool": Ancelotti non processa la squadra ma chiede cattiveria

"Con il Brescia voglio vedere fin dall'inizio la stessa grinta che ho visto con il Liverpool e con il Lecce". Questa la richiesta mossa da Carlo Ancelotti alla squadra, secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, dopo il ko con il Cagliari. Ancelotti, si legge sul quotidiano, non ha "processato la squadra per una caduta in casa con un solo tiro concesso all'avversario. Non c'è durezza di toni con cui parla alla squadra: spiega gli errori, si concentra sulla disattenzione della difesa. Ma è un leader calmo, come sua abitudine: non ha perso le staffe dopo la gara con il Cagliari e non lo ha fatto neppure ieri mattina".