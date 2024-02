Col Genoa tre novità dal primo minuto e cambio modulo: le ultime della Gazzetta

La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le mosse di Walter Mazzarri in vista della sfida che si giocherà sabato al Maradona

Col Genoa possibile il rientro di Natan dal primo minuto per la squalifica di Juan Jesus. La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le mosse di Walter Mazzarri in vista della sfida che si giocherà sabato al Maradona: "Intanto, però, Mazzarri si concentra solo sul Genoa, dove dovrebbe tornare al sistema più indicato per la sua squadra: sarà ancora 4-3-3, più coraggioso e spregiudicato, per ritrovare geometrie e certezza, gol e vittoria.

Walter recupererà Mario Rui – assente a Milano per squalifica - ma dovrà fare a meno dello squalificato Juan Jesus: così potrebbe rivedere il campo Natan, assente per infortunio dalla sconfitta in casa della Roma dello scorso 23 dicembre. Il brasiliano è in ballottaggio con Ostigard, rispolverato recentemente quando il tecnico ha deciso di puntare sulla difesa a tre. Da capire se Mazzarri confermerà Zielinski in mediana dopo la prova opaca contro il Milan, mentre davanti riecco Politano con Simeone e Kvaratskhelia.