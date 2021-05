Col Verona nel mirino anche i record di gol: i 104 di Benitez mentre Sarri è irraggiungibile

Il Napoli va a caccia della vittoria col Verona e di altri record. Quota 100 gol, che mancava dalla stagione 2016-17, è stata superata, ora nel mirino - scrive il Corriere del Mezzogiorno - ci sono le due stagioni con Rafa Benitez in panchina, in cui il Napoli chiuse a 104 reti. Soltanto Sarri fece meglio nella stagione 2016-17, nell’annata in cui Mertens divenne centravanti e il Napoli realizzò 115 reti.