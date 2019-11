"Colpo da campione!", i quotidiani esaltano revenant Insigne: "Gioca con la leggerezza che a Napoli non ha più"

In gol contro la Bosnia, con la maglia della Nazionale Lorenzo Insigne riesce a dare sempre il meglio di sé. Altra ottima prestazione per l'attaccante partenopeo, premiato dal 7 in pagella dei tre maggiori quotidiani nazionali. "Ennesimo 'revenant'", sottolinea La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come si trovi meglio in questa squadra che nel Napoli. La rete del 2-0 è il "colpo del campione", scrive il Corriere dello Sport. Mentre Tuttosport ci tiene ad evidenziare un aspetto: "Gol a parte, un colpo da biliardo, gioca con la leggerezza che al Napoli non ha più".

I VOTI DI INSIGNE:

La Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7

Il Mattino 6,5

La Repubblica 6,5