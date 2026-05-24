Come dirà addio Conte? Possibile annuncio congiunto con ADL

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Napoli-Udinese potrebbe rappresentare il sipario finale dell’avventura azzurra di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, salvo clamorosi ribaltoni, quella di stasera sarà l’ultima partita del tecnico salentino sulla panchina del Napoli. L’allenatore avrebbe già deciso di rinunciare all’ultimo anno di contratto, chiudendo così la sua esperienza dopo due stagioni impreziosite da uno scudetto, una Supercoppa e due qualificazioni consecutive in Champions League.

Addio Conte, possibile annuncio congiunto con De Laurentiis

La Rosea non esclude neppure una possibile apparizione congiunta con Aurelio De Laurentiis al termine della gara del Maradona. Presidente e allenatore potrebbero infatti ufficializzare insieme una separazione maturata nel rispetto reciproco e in un rapporto personale rimasto molto saldo. Per Conte potrebbe ora riaprirsi la pista Nazionale, mentre il Napoli si prepara a inaugurare un nuovo ciclo senza perdere le ambizioni costruite negli ultimi anni.