Come i top in Europa: l'incredibile ascesa di Di Lorenzo

“La fascia l’ha messa al braccio tre stagioni dopo, scalzando compagni che avevano un’anzianità di servizio più lunga, ma facendolo con rispetto e ricevendo il pieno appoggio di allenatore e spogliatoio". Così scrive di Giovanni Di Lorenzo l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Negli anni è diventato il miglior terzino destro italiano, ma non solo. Gratitudine, affetto, rispetto, reciprocità di sentimenti, ingredienti fondamentali per una storia d’amore duratura. La sua continuità di rendimento fa il pari con quella dei grandi terzini europei. Eccellente difensivamente, decisivi in fase offensiva: completi, moderni, futuristici“.