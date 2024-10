Come il Napoli ha azzerato gli infortuni? Ecco il metodo Coratti: lo spiega Il Mattino

Il Napoli è tornato a risplendere anche dal punto di vista atletico. Come? Grazie al metodo-Coratti, scrive l'edizione odierna de Il Mattino: "Anche adesso che ha quasi 57 anni, Costantino Coratti corre come un matto in testa al gruppo dei suoi azzurri. Ecco, quelli del Napoli pensano che se ci riesce il professore, non possono non riuscirci loro che vorrebbero sempre e solo il pallone.

E invece ogni giorno Coratti li sottopone a un continuo martellamento atletico, gli infila sul corpo i vari marchigegni dell’era calcistica moderna per i test che misurano la potenza aerobica. E guai se a fine seduta, il pc segnala qualche anomalia: perché scattano i “tempi supplementari”, ovvero altri minuti sul campo di allenamento a correre o scattare".