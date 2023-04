Come il Verona ha imbrigliato il Napoli: Spalletti non è riuscito a risolvere un problema

Come ha fatto il Verona a imbrigliare il Napoli? Lo spiega l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport nella sua analisi della partita

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come ha fatto il Verona a imbrigliare il Napoli? Lo spiega l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport nella sua analisi della partita: "Il Verona ha provato a sorprendere il Napoli cambiando modulo e anche strategia: difesa a quattro per evitare l’uno contro uno del tridente avversario e controllo rigorosamente a uomo in ogni zona del campo. Altro che le classiche marcature preventive, ogni giocatore gialloblù seguiva un napoletano togliendogli spazio e aria. Il 4-2-3-1 in fase di non possesso diventava in pratica un 4-4-1-1, ma più che di modulo qui si trattava di compiti assegnati ai calciatori. Così Lasagna, tanto per fare un esempio, doveva seguire ogni discesa di Olivera perché su quella fascia Faraoni controllava Lozano e sulla mezzala Elmas andava Tameze. Gaich ballava tra i due centrali difensivi, gli unici ad avere un po’ di libertà in costruzione, mentre dall’altra parte Dawidowicz e Hien chiudevano Raspadori.