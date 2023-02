"Come lo fermi? Gol di rapina dopo un lavoro da pugile", le pagelle esaltano Osimhen

Il Napoli non si ferma davanti a niente e nessuno e anche ieri ha battuto la Cremonese con un netto e inappuntabile 3-0

Il Napoli non si ferma davanti a niente e nessuno e anche ieri ha battuto la Cremonese con un netto e inappuntabile 3-0. Victor Osimhen è il mattatore degli azzurri, in gol per la sesta partita di fila. Per la Gazzetta "scatta da tutte le parti. Come il pugile che ti leva il fiato lavorandoti ai fianchi e poi ti sferra il gancio del ko". Il Corriere dello Sport racconta così la sua prestazione: "Vive con l'ombra di Chiriches addosso, marcato strettissimo con l'aiuto di Aiwu e Ferrari. Una morsa asfissiante che prova a eludere con il moto perpetuo e acrobazie varie, e che alla fine spacca da rapinatore". Tuttosport invece scrive: "Lavora per la squadra: si allarga, strappa e tiene sotto scacco i centrali della Cremonese". TuttoNapoli lo applaude così: "E come lo puoi fermare? Altro gol per la sesta gara di fila. Tiene in apnea la difesa della Cremonese dal primo minuto, dando pericolosità in area quando gli spazi non ci sono ma anche velocità sul fronte offensivo. Firma il raddoppio che chiude la gara, ma il suo contributo è totale dal gioco aereo sulle palle inattive a sfavore alla pressione alta per la riconquista immediata". Infine la valutazione di TMW: "Forse è il gol più facile del suo campionato, ma si sbatte sin dall'inizio, è diventato un punto di riferimento per i compagni. È il suo gol numero 17 in campionato: nella smorfia napoletana rappresenta la sfortuna. Sì, ma per gli altri".