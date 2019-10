Come sta Allan? Oggi esami strumentali, c'è la speranza non si tratti di nulla di grave

Come sta Allan? Quali sono le sue condizioni dopo l'infortunio rimediato con l'Atalanta? Ne parla Il Mattino oggi in edicola: "Oggi il mediano brasiliano sarà sottoposto agli esami strumentali per verificare l'entità dell'infortunio e c'è ovviamente la speranza che non si tratti di nulla di grave. Il Napoli ha infatti già perso per almeno cinque mesi Malcuit che si è rotto il legamento crociato e il menisco nella trasferta di Ferrara con la Spal: ieri è stato operato a Villa Stuart a Roma. Una tegola per gli azzurri che hanno in questa fase gli uomini contati in difesa".