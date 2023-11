Come sta Zielinski? Repubblica svela il nome dell'eventuale sostituto

L’altra buona notizia oltre al recupero ormai prossimo di Osimhen è arrivata da Piotr Zielinski

© foto di www.imagephotoagency.it

L’altra buona notizia oltre al recupero ormai prossimo di Osimhen è arrivata da Piotr Zielinski: ha smaltito febbre e tonsillite e ieri si è rivisto a Castel Volturno. Proverà ad essere completamente recuperato per sabato in modo da riprendersi la maglia da titolare nel terzetto in mediana. L’alternativa resta Elmas. Lo scrive Repubblica che svela dunque l'eventuale sostituto del polacco che, però, per sabato dovrebbe recuperare.