Como-Napoli, possibile ampliamento del settore ospiti: i dettagli

vedi letture

È partita alle 12 di questa mattina la prevendita per Como-Napoli in programma domenica alle ore 12:30. I tifosi del Napoli per la prima volta nel 2025 potranno essere presenti nel settore ospiti, ovviamente il riferimento è a quelli residenti in Campania. Dopo sei trasferte di fila, la trasferta ora è libera, aperta a tutti con la sola condizione necessaria della Fidelity Card.

I tagliandi a disposizione sono ufficialmente 700 ma potrebbero aumentare fino quasi a 900. Come riporta il quotidiano Il Mattino oggi in edicola, è in programma a breve un’importante riunione della Commissione di Vigilanza per poter ufficializzare l'ampliamento di capienza del settore dedicato ai napoletani che saranno in tanti e che vorranno ovviamente esserci per una gara fondamentale in chiave scudetto.

Ecco la nota ufficiale di ieri: “La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Como – Napoli, in programma domenica 23 febbraio 2025, alle ore 12:30 allo stadio Sinigaglia di Como, saranno in vendita con le seguenti modalità: I biglietti saranno disponibili dalle ore 12:00 di martedì 18 febbraio 2025, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket. L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli, così come stabilito dalle autorità competenti. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 22 febbraio 2025. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi. Prezzi. Settore Ospiti: € 35,00″.