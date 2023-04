Con la Juve Osimhen dal 1' e conferma per Juan Jesus: la probabile di Spalletti

Dell'attaccante nigeriano scrive l'edizione odierna di Tuttosport, provando ad anticipare le scelte di Luciano Spalletti per la Juve.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Osimhen sta gradualmente recuperando la migliore condizione, dopo l’infortunio agli adduttori patito in Nazionale e la prospettiva di affrontare la Juventus tornata ad essere terza in serie A, lo stimola al massimo. Dell'attaccante nigeriano scrive l'edizione odierna di Tuttosport, provando ad anticipare le scelte di Luciano Spalletti per la Juve.

"Sarà di nuovo titolare in serie A, dopo aver saltato le gare di Lecce e con il Milan ed avendo disputato solo gli ultimi 21’ del match pareggiato con il Verona. Nonostante abbia saltato qualche partita, il suo score è da urlo: 31 partite giocate quest’anno e 26 gol segnati, la media di uno ogni 92’ dei 2.373 giocati. Alla sua sinistra trarrà beneficio Kvaratskhelia, mentre sulla destra ci sarà un ballottaggio tra Lozano ed Elmas. Politano no, perché mercoledì ha rimediato una distorsione alla caviglia. A centrocampo tornerà Anguissa, assente per squalifica in Champions, con l’immancabile Lobotka e Zielinski mezzo sinistro. Difesa composta dal sempre presente Di Lorenzo, con il rientrante Kim e Juan Jesus risultato tra i migliori contro il Milan. A sinistra Olivera giocherà al posto di Mario Rui".