Con la Juve torna il ballottaggio in mediana: Zielinski c'è, per Calzona è un giocatore recuperato

Francesco Calzona pensa a qualche novità rispetto alla formazione che ha affrontato il Sassuolo.

TuttoNapoli.net

Francesco Calzona pensa a qualche novità rispetto alla formazione che ha affrontato il Sassuolo. Secondo Repubblica, i dubbi principali sono nel reparto arretrato: "Le certezze si chiamano Di Lorenzo e Rrahmani. La terza dovrebbe essere Matias Olivera, favorito nel ballottaggio con Mario Rui, reduce comunque da una buona prova. Per l’altro centrale Calzona dovrà decidere tra la riconferma di Ostigard e il ritorno di Juan Jesus.

Discorso simile pure in mediana. Traorè ha completato il terzetto con Lobotka e Anguissa, ma contro la Juventus ha avanzato la sua candidatura Piotr Zielinski che per Calzona è pienamente recuperato in campionato. Il polacco resta una risorsa preziosa fino a giugno e la scelta sarà soltanto tecnica. Il tridente, invece, rappresenta una certezza".