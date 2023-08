Con la Lazio in campo i 'titolarissimi': un solo dubbio per Garcia

In campo con i migliori. Così il Napoli si presenterà contro la Lazio, da Meret e Di Lorenzo a Rrahmani e Lobotka, fino ad Anguissa, Zielinski, Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In campo con i migliori. Così il Napoli si presenterà contro la Lazio, da Meret e Di Lorenzo a Rrahmani e Lobotka, fino ad Anguissa, Zielinski, Osimhen e pure Kvaratskhelia. C'è un solo dubbio di formazione secondo il Corriere dello Sport: "Stavolta, i ballottaggi sembrano inizialmente ridotti (probabilmente ce n’è uno, in difesa, a sinistra, tra Olivera e Mario Rui), oppure persino nessuno, perché il Napoli di domenica scorsa è bastato per riempire gli occhi e pure le statistiche".