Con la Salernitana torna l'uomo dei gol pesanti: Simeone scalpita

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone tornerà a disposizioen di Luciano Spalletti per il derby contro la Salernitana. Lo conferma anche il Corriere del Mezzogiorno: "Simeone è rientrato in gruppo e si prepara a tornare in campo, rimettersi a disposizione di Spalletti. Il Cholito è uno dei volti della panchina che ha inciso durante la stagione, è stato decisivo in vari momenti chiave: il gol della vittoria a San Siro contro il Milan prima della sosta di settembre ha dato una forte iniezione di autostima, quello di Cremona ha portato per la prima volta il Napoli da solo in testa alla classifica.

La rete decisiva contro la Roma ha spazzato via ogni incertezza. Contro la Salernitana Simeone ci sarà, è smanioso di vivere l’atmosfera di festa che non ha potuto godersi a Torino".