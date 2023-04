Con un Osimhen da gestire, toccherà a prescindere a Raspadori: c'è una condizione da ritrovare

Appena rientrato dall'infortunio, Giacomo Raspadori sarà una carta importante nelle prossime partite, visto l'infortunio di Giovanni Simeone

Appena rientrato dall'infortunio, Giacomo Raspadori sarà una carta importante nelle prossime partite, visto l'infortunio di Giovanni Simeone e le condizioni precarie di Victor Osimhen. Lo sottolinea il Corriere del Mezzogiorno: "In ogni caso toccherà a Raspadori salire in cattedra perché Osimhen, anche se recuperato, dovrà essere gestito. Nella gara di campionato contro il Verona, in mezzo alla doppia sfida contro il Milan, è probabile che tocchi a Raspadori scendere in campo dal primo minuto.