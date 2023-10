Condò: "ADL deve proteggere meglio la sua rivoluzione estiva"

. Questo il pensiero di Paolo Condò nel suo editoriale per Repubblica:

Aurelio De Laurentriis chiamato a difendere la sua rivoluzione estiva. Questo il pensiero di Paolo Condò nel suo editoriale per Repubblica: "Anche il Napoli è chiamato in settimana a traslocare la sua Champions a febbraio vincendo a Berlino: la buona ripartenza di Verona, preziosa per Garcia e anche per De Laurentiis - la rivoluzione estiva è figlia sua, e si è accorto di doverla proteggere un po’ meglio - , ha ricevuto un bell’impulso da Kvara.

Il georgiano si è finalmente ricordato che la capacità di andare sia sul prediletto destro che sul sinistro è la base della sua (perduta) non marcabilità. Il primo dei due gol segnati a Montipò, scivolamento sul sinistro e tiro col piede mancino, è stato una sorta di amico ritrovato".