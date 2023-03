Condò, che stoccata a Mou e Allegri: "Roma-Juve sponsor... per il basket!"

Paolo Condò scrive su La Repubblica: "Roma-Juventus ottimo spot. Per il basket"

Paolo Condò scrive su La Repubblica: "Roma-Juventus ottimo spot. Per il basket". Commento lapidario su Roma-Juventus di ieri sera, decisa da un gol di Mancini. In Serie A si segna di meno rispetto a un anno fa, sono 109 addirittura i gol in meno.

"Una siccità - scrive Condò - ben raccontata dal primo tempo di Roma-Juve: "Mourinho toglie le punte e parcheggia l’autobus, Allegri senza spazi in cui correre stenta a rendersi pericoloso, il risultato è un ottimo spot. Per il basket".