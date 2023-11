Condò: "Mazzarri è un tecnico di valore travolto in passato da comunicazione inadeguata"

Così scrive nel suo editoriale Paolo Condò sulle colonne del quotidiano 'La Repubblica' sul ritorno in panchina del tecnico livornese.





TuttoNapoli.net

"Mazzarri è un tecnico di valore travolto in passato da una comunicazione inadeguata". Così scrive nel suo editoriale Paolo Condò sulle colonne del quotidiano 'La Repubblica' sul ritorno in panchina del tecnico livornese.

"Sabato, per esempio, il Napoli inaugurava il Mazzarri-bis, una storia umana prima che tecnica visto il pregresso che, in modo fuorviante e spesso crudele, ha trasformato l’allenatore in un meme. Mazzarri è un tecnico di valore travolto in passato da una comunicazione inadeguata. Senza esagerare un lavoro che è appena iniziato, il Napoli di Bergamo è sembrato una squadra nuovamente consapevole delle proprie qualità, come dimostra il fatto che i migliori siano stati Kvara e, nel suo spezzone, Osimhen".