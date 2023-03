Condò sentenzia: "In Serie A quest'anno non c'è mai stata competizione tra Napoli e le altre"

"In Serie A non c’è competizione". Così Paolo Condò analizza su Repubblica la stagione di Serie A:

"In Serie A non c’è competizione". Così Paolo Condò analizza su Repubblica la stagione di Serie A: "Non c’è stata nel lungo spezzone autunnale, quando il Napoli ha accumulato il primo consistente vantaggio vincendo gli scontri diretti in trasferta, non c’è stata alla ripresa, quando Spalletti ha assorbito la sconfitta immediata dall’Inter e da lì è ripartito col ritmo spezzagambe di otto vittorie consecutive.