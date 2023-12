Condò su Repubblica: "Il Napoli campione è stato sepolto dagli errori gestionali di ADL"

TuttoNapoli.net

Paolo Condò, editorialista de La Repubblica, nel suo fondo per il quotidiano si è espresso così circa il momento del Napoli: "Napoli campione conta 19 punti in meno rispetto a un anno fa, sepolto da una serie di errori gestionali dei quali De Laurentiis si è assunto la responsabilità come se potesse essere diversamente.

La lotta per lo scudetto si svolge ormai su un pianeta lontano. Il resto non è semplice da interpretare, perché se le stranezze sono sempre successe — segno di maturità è capire di non poterle spiegare tutte — quest’anno si sta esagerando. L’unica squadra capace di battere sia l’Inter che la Juve — il Sassuolo — senza quei sei punti sarebbe largamente ultimo in classifica".