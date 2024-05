Conference sì o no? Repubblica: "Perché a Napoli c'è quest'arroganza? La bacheca non è top"

Il dibattito è serrato addirittura tra i tifosi: vale la pena di qualificarsi per la Conference League oppure no?

© foto di www.imagephotoagency.it

Il dibattito è serrato addirittura tra i tifosi: vale la pena di qualificarsi per la Conference League oppure no? E' l'interrogativo sollevato quest'oggi da La Repubblica, sottolineando che la squadra in campo ce la sta mettendo tutta per non riuscirci. E pure De Laurentiis in passato definì coppetta persino l'Europa League. In merito alla discussione: "Da dove nasca e su cosa si appoggi questa prosopopea è però impossibile da spiegare, visto che gli azzurri non hanno un palmares da top club e dovrebbero sfruttare qualsiasi occasione per arricchire la loro bacheca, non solo il bilancio societario.

A Castel Volturno non sono ancora riusciti a smaltire la sbornia dello scudetto e hanno perso tutti il senso della realtà: dal presidente ai giocatori, fagocitando pure tre allenatori. Ma è tempo di ritornare finalmente sobri ed è auspicabile che nelle ultime tre giornate del campionato il Napoli si batta al massimo delle sue forze per non uscire dall’Europa, dopo averla sempre frequentata negli ultimi 15 anni ed essere riuscito a risalire nel ranking Uefa dalla cinquecentesima alla diciassettesima posizione. De Laurentiis ha sempre considerato questo exploit il fiore all’occhiello della sua gestione".