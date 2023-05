Conferenza a Castel Volturno: domani parla ADL, ma non è atteso Spalletti

Il dodicesimo ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida sarà presentato domani alle 12.30 nella sala conferenze del centro sportivo

Il dodicesimo ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida sarà presentato domani alle 12.30 nella sala conferenze del centro sportivo di Castel Volturno dal presidente De Laurentiis e dalle istituzioni trentine. Però senza Spalletti: a meno che, pur non essendo nell’elenco delle autorità annunciate, alla fine non spunti anche lui. A scriverlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola.