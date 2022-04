Conferma Meret non è più scontata: può arrivare dalla Liga il portiere del futuro

Uno dei grandi punti interrogativi legati al futuro in casa Napoli è quello relativo al portiere.

Uno dei grandi punti interrogativi legati al futuro in casa Napoli è quello relativo al portiere. Meret non dà garanzie e potrebbe anche partire in estate, e Ospina resta in scadenza a poche settimane da giugno. In questo contesto, secondo quanto riferito da Il Mattino, il club campano avrebbe messo gli occhi su una delle rivelazioni della Liga: Luis Maximiano del Granada. Il portoghese costa tra i 12 e i 16 milioni di euro, e gli intermediari sono già al lavoro per impostare la trattativa.