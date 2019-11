Conferme sul cambio modulo, Il Mattino rivela: "Ancelotti pensa al 4-3-3 per due motivi"

Arrivano ulteriori conferme sulla volontà di Ancelotti di modificare qualcosa dal punto di vista tattico. L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino fa sapere che l'allenatore del Napoli, già a partire dalla gara di sabato col Milan, è intenzionato a schierare un centrocampista in più, passando così dal 4-4-2 al 4-3-3 scelto, quest'anno, solo per la trasferta di Torino coi granata di Mazzarri. Secondo il quotidiano, con un centrocampista in più il Napoli troverebbe maggior compattezza e una squadra più corta. Quattro interpreti per tre maglie, dunque, con Allan che cercherà di recuperare dall'infortunio rimediato il 30 ottobre con l'Atalanta.