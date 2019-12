Conta la maglia, non le questioni personali: Gattuso è stato chiaro e diretto con la squadra

C’è un passato che è ancora recente, che aleggerà su Fuorigrotta e che metterà alla prova i giocatori, scrive la Gazzetta dello Sport sulla sfida di quest'oggi col Parma per raccontare l'approccio di Gattuso alla guida dei partenopei; "Con loro è stato molto chiaro, Rino, ha ricordato a ciascuno che d’ora in poi si giocherà solo per la maglia, che le questioni personali dovranno essere messe da parte, perché si vada tutti nella stessa direzione".

Nuovi metodi: "Li hanno apprezzati, i giocatori. Se lo sono ritrovati tra di loro, nell’abituale torello che precede gli allenamenti e anche durante le esercitazioni: lui col pallone tra i piedi, a spiegare i movimenti nel silenzio totale, spezzato soltanto dai suoi incitamenti per chi è apparso un po’ più indietro. Le contestazioni fatte dal gruppo a Ancelotti, nel confronto di due settimane fa, avevano messo sott’accusa il tecnico: si lavora poco, gli avevano detto i giocatori. Ebbene, Gattuso ha fatto propria quella richiesta e ha iniziato a lavorare con un’insolita intensità per la squadra. Due ore secche, con pochissime pause, di pochi minuti, giusto il tempo di dissetarsi. Voci di dentro raccontano di giocatori stanchi, ma soddisfatti per il lavoro".