Contatti ADL-Dazn per Napoli-Atalanta: può cambiare l'orario del match

Dopo la partita con la Juve, Aurelio De Laurentiis ha intimato a Calzona di non andare ai microfoni di Dazn e ha esplicitato la rottura. Il patron del Napoli si è convinto che sia stata Dazn a imporre di giocare la gara contro l’Atalanta alle 12.30 di sabato 30 marzo, vigilia di Pasqua mentre lui, Adl, quella partita avrebbe voluta spostarla a lunedì.

Calzona, infatti, divide la panchina del Napoli “ad interim”, sarà impegnato con la Slovacchia il 23 con l’Austria e il 26 con la Norvegia. Quindi, considerando che a Oslo si giocherà alle 19, Calzona avrà solo due giorni per preparare la gara con l’Atalanta. Secondo quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattino, le parti sono al lavoro per trovare una mediazione e non è da escludere che venga cambiato almeno l'orario della sfida, attualmente programmata alle 12.30