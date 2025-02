Conte a sorpresa, Cds: ad oggi Juan Jesus è ancora favorito su Buongiorno

vedi letture

Resiste un dubbio di formazione nella mente di Antonio Conte. Il ballottaggio lo scioglierà solo all’ultimo, ma per il momento - annuncia il Corriere dello Sport - Juan Jesus resta leggermente favorito su Alessandro Buongiorno per una maglia da titolare domani sera al Maradona contro l’Udinese.

Il difensore italiano s’allena regolarmente con i compagni, a Roma era stato convocato e ha giocato pure nell’allenamento infrasettimanale con il Giugliano a Castel Volturno. La forma, inevitabilmente, non può essere ancora al top, ma le ultime prestazioni di Juan Jesus fanno stare tranquillo Antonio Conte che potrebbe riconfermare il brasiliano anche per la sfida di domani sera a Fuorigrotta. E' l'unico dubbio di formazione considerando che Olivera è ancora out e gli altri 10 non si toccano.