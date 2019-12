Conte boccia ancora Politano: ora lo scambio di prestiti con Llorente si può fare

Ancora una bocciatura per Matteo Politano da parte di Antonio Conte, che ieri, nella sfida con il Genoa, gli ha preferito il giovanissimo Esposito. Come riporta La Gazzetta dello Sport quindi, l'ex esterno offensivo del Sassuolo, che piace tanto alla Fiorentina, potrebbe partire già a gennaio. L'ultima idea per Politano porta a Napoli, con gli azzurri pronti a mettere sul piatto il cartellino di Fernando Llorente. Possibile uno scambio di prestiti fino al termine della stagione.