Conte, discorso motivazionale alla squadra: allerta massima in vista della Lazio

Prima di scendere in campo per l'allenamento con e senza palla, il Napoli ha dedicato del tempo all'analisi delle mosse e contromosse dell'avversario, come riportato da Il Mattino. Di Lorenzo e i suoi compagni hanno esaminato attentamente il videotape, con Conte che ha fornito indicazioni preziose per ogni situazione.

Questa è una prassi consolidata, ma in questa occasione c'è un elemento in più: l'energia trasmessa da Conte. Il tecnico ha rivolto un discorso motivazionale al gruppo, riprendendo il tema della concentrazione e della determinazione fin dal fischio finale della partita contro l'Udinese. Conte ha intensificato il livello di attenzione, ricordando ai giocatori il percorso che hanno compiuto fino a ora in campionato.