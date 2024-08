Conte ha avuto un'idea per la difesa: pronte due novità col Bologna

Alessandro Buongiorno è ancora in dubbio per la gara di domenica contro il Bologna. Ma se il centrale riuscirà a recuperare, non è escluso che Conte lo schieri al centro del tris di centrali, con Rrahmani e Olivera ai fianchi. Di conseguenza, Di Lorenzo tornerebbe sulla fascia destra al posto di Mazzocchi. Sarebbero dunque così due le novità rispetto all'Hellas. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.