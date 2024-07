Conte ha bocciato due azzurri: via a titolo definitivo

vedi letture

Arriva il tempo delle sentenza senza appello. Antonio "Cesare" Conte mostra il pollice verso il basso per Gaetano e Ostigard.

Gianluca Gaetano e Leo Ostigard lasceranno il Napoli in questa finestra di mercato. A riferirlo è l'edizione odierna de Il Mattino: "E sotto questo aspetto, non c'è alcuna tensione. «Capire chi rimane a Napoli e chi invece è giusto vada a giocare da altre parti». Eccolo Conte che illustra senza esitazioni la seconda parte del piano Napoli.

Arriva il tempo delle sentenza senza appello. Antonio "Cesare" Conte mostra il pollice verso il basso per Gaetano: non lo ha convinto, dopo le prime impressioni positive legate alla (mezza) stagione vissuta al Cagliari, in questi giorni di Dimaro ha capito che forse è meglio che vada a giocare altrove. Dunque, il suo manager Giuffredi è avvisato. Ed è già alla ricerca di una soluzione: c'è solo l'imbarazzo della scelta tra Cagliari (nettamente in pole), Bologna e Fiorentina.

Via anche Ostigard: c'è l'accordo col Rennes ma il norvegese vuole il Torino. E ha anche un'intesa con i granata che da pochi giorni sono in ritiro a Pinzolo, a pochi chilometri dalla Val di Sole".