Conte ha già la testa all'Eintracht: pronti due cambi di formazione e c'è un ballottaggio

Antonio Conte si prepara ad affrontare l'Eintracht Francoforte in Champions League, con l'obiettivo di superare il recente pareggio di campionato contro il Como e l'ultima pesante sconfitta col PSV in Europa. La sua testa è già proiettata alla gara di martedì e la formazione presenterà delle novità dettate, come spesso accade, dall'emergenza infortuni. Secondo il Corriere dello Sport, le speranze di vedere Gilmour e Spinazzola tra i convocati per la trasferta tedesca sono residue.

La notizia più confortante per l'allenatore e per l'equilibrio di gioco azzurro è il rientro dal primo minuto di Lobotka, che ieri ha giocato uno spezzone di gara. In difesa, sull'out sinistro, l'uruguaiano Olivera è in vantaggio su Gutierrez per sostituire l'infortunato Spinazzola. Per il resto, non ci saranno stravolgimenti. Mancherà, per squalifica, il solo Lucca.