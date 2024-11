Conte ha provato la linea a 5 con Mazzocchi, ma l'idea non decolla: le ultime per Milano

La rifinitura in programma oggi scioglierà il nodo legato all'impiego di Lobotka oppure alla conferma di Gilmour. In questi giorni, ancora una volta Conte ha mischiato le carte, provando anche la soluzione della difesa a cinque, con la rinuncia a Politano e Mazzocchi schierato terzino. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, un ritorno al passato che, però, non pare decollare nei progetti tattici di Conte e del suo staff. L’impressione è che, più che altro, Conte stia cercando adattamenti al sistema che ha sposato e che lo ha portato fin su al primo posto, ovvero al 4-2-4 (o 4-3-3 a seconda dei propri gusti) con la difesa a cinque in non possesso.