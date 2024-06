Conte, i collaboratori sono stati a Dimaro: tutte le novità per il ritiro

Una delegazione dello staff di Conte, coordinata come sempre dal vice Cristian Stellini, è arrivata ieri in Val di Sole

Dopo il sopralluogo di mercoledì a Castel di Sangro, è stata la volta di Dimaro Folgarida. Una delegazione dello staff di Conte, coordinata come sempre dal vice Cristian Stellini, è arrivata ieri in Val di Sole per la visita di routine delle strutture che ospiteranno la prima parte del ritiro in Trentino, in programma dall’11 al 21 luglio. Come di consueto, gli allenamenti andranno in scena allo stadio Comunale di Carciato, mentre il quartier generale del Napoli - gruppo squadra, De Laurentiis e dirigenti - sarà lo Sport Hotel Rosatti. Nel corso del periodo di preparazione a Dimaro, andranno in scena due amichevoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.